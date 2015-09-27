Меркель недовольна Facebook в связи с распространением расистских постов

В этой связи глава правительства в субботу высказала претензии лично Марку Цукербергу на одном из мероприятий ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Согласно данным агентства Bloomberg, Меркель в приватном порядке задала главе Facebook соответствующий вопрос.

Он ответил, что "нам нужно немного над этим поработать".

Канцлер поинтересовалась повторно: "Вы работаете над этим?" "Yeah", - протянул Цукерберг. Дальше разговор не был слышен ввиду прекращения трансляции, поясняет Bloomberg.

На фоне притока беженцев в ФРГ и выступлений ультраправых радикалов Меркель в интервью прессе 11 сентября призвала руководство Facebook активнее бороться с распространением в соцсети высказываний ксенофобского содержания.

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"Когда люди занимаются в социальных сетях натравливанием одной части населения на другую, не только государство должно противодействовать им, но и компании Facebook необходимо бороться с распространением таких высказываний", - подчеркнула Меркель.

Канцлер указала на то, что Facebook уже располагает сводом правил, но "осталось только применить их на деле".

Ранее УНИАН сообщал, что Facebook после многолетних запросов пользователей работает над созданием кнопки «не нравится». По словам Цукерберга, этот шаг позволит пользователям более реалистично выражать эмоции, чем имея лишь один вариант выбора.