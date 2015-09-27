МИД Франции: Ассад не должен играть никакой роли в будущем своей страны
Президент Сирии Башар Ассад не должен играть никакой роли в будущем своей страны, поскольку он несет первоочередную ответственность за воцарившийся в ней хаос.
Об этом заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН французский министр иностранных дел Лоран Фабиус, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
По его словам, если западные страны собираются объявить сирийцам, что их будущее связано с Ассадом, они тем самым обрекают себя на провал.
Фабиус призвал Европу выработать общую стратегию в отношении Башара Асада в свете того, что некоторые западные страны начали проявлять признаки смягчения своего отношения к сирийскому лидеру.
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Как сообщал УНИАН ранее, канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на саммите ЕС, сказала, что сирийский президент Башар Ассад должен быть вовлечен в переговоры по урегулированию конфликта в Сирии.