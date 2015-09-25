США и Китай договорились совместно бороться с кибершпионажем

Руководители двух стран обязались не осуществлять и не поддерживать деятельность, направленную на похищение интеллектуальной собственности с помощью кибернетических средств, передает Би-би-си со ссылкой на Reuters.

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Оба лидера согласились с необходимостью создания группы экспертов для проработки соответствующих вопросов. Они договорились также о проведении до конца 2015 года двусторонних переговоров о предотвращении кибершпионажа и о дополнительных встречах по этой проблематике два раза в год.

Параллельно стало известно о том, что американские и китайские военные согласовали правила поведения для боевых самолетов двух стран во время встреч в воздухе.

Ранее Пентагон обвинил китайских военных в опасных действиях при перехвате американского самолета-разведчика.

Неназванный представитель оборонного ведомства США сообщил также, что военные двух стран договорились о процедурах по проведению переговоров на высоком уровне, особенно во время кризисных ситуаций.