Лукашенко рассказал, что сделает с воюющими в Украине белорусами

Как передает "ТАСС", Лукашенко сообщил, что всем кто воюет в Украине, а потом собирается вернуться в Беларусь и что-то показать, власть сама покажет так, что они "кувыркаться будут снова в Украину, а через Украину в Черное море, а может, и дальше".

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Президент пообещал разобраться с теми белорусскими гражданами, которые воюют в Украине, заявив, что спрос будет независимо от того, на чьей стороне они воюют. При этом Лукашенко отметил, что таких лиц "единицы, может, каких-то два десятка человек".

Как сообщал УНИАН, Александр Лукашенко считает, что лидеры Украины и РФ могут более активно способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

"Если уже война, то, наверное, в срочном порядке должны были собраться главы государств, обсудить эту проблему и принять какие-то меры, решения. Не получится - хотя бы в глаза сказать все то, что друг о друге думают. Пока этого не происходит", - заявил белорусский лидер.