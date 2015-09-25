В США задумались над сохранением военного контингента в Афганистане – WSJ

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников и стран-союзников.

Издание отмечает, что Пентагоне пересматривают программу и намерены сохранить тысячи бойцов армии США в стране дольше конца 2016 года, пишет ZN.UA.

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Генерал армии США Джон Кэмпбелл (ведущий командир в Афганистане) направил пять рекомендаций Пентагону и должностным лицами Организации Североатлантического договора. Среди возможных вариантов - сохранение текущего присутствия США на уровне 10 тысяч солдат, сокращение его до 8 тысяч, сокращение наполовину или следование текущему плану по сокращению войск на несколько сотен человек к концу 2016 года.

Формально от Пентагона не поступало распоряжений относительно изменения численности войск в Афганистане.

Некоторые чиновники опасаются, что слишком большое сокращение может привести к тому, что афганское правительство окажется под повышенным давлением со стороны талибов и других боевиков.

Многие говорят о тех "уроках", которые преподал вывод войск из Ирака в 2011 году, когда такой шаг привел к увеличению группировок боевиков "Исламского государства".