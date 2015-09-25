Глава Кубы впервые в XXI веке приехал в США

Поездка стала первым визитом кубинского лидера с 2000 года, когда старший брат Рауля Фидель Кастро, руководивший тогда государством, также приехал в Нью-Йорк поучаствовать в собрании международной организации. С тех пор Кубу представлял министр иностранных дел Бруно Родригез, пишет Slon.

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Источники издания Prensa Latina, близкий к делегации, рассказали, что Рауль Кастро встретится с губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо и еще несколькими членами Конгресса США.

Как уточняет Agence France-Presse, Кастро посетит выступление Папы Римского и сам выступит перед Генассамблеей через несколько часов после американского президента Барака Обамы.

В декабре 2014 года было объявлено о планах восстановить дипломатические отношения между США и Кубой после 53-летнего перерыва. Кастро-младший и Барак Обама в апреле провели встречу, а в июле обе страны открыли дипломатические представительства на территориях друг у друга.