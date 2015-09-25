В Госдуме предложили штрафовать попрошаек в военной форме

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Михаил Дегтярев подготовил проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ», пишут Известия.

Парламентарий предлагает включить в уголовное право новую статью 239.1 «Ношение военной формы в целях попрошайничества».

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Нововведение предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей либо исправительных работ на срок до 6 месяцев за «ношение военной формы одежды военнослужащих Вооруженных сил СССР и Вооруженных сил Российской Федерации или сходной с ними формы в целях попрошайничества».

Как отметил Михаил Дегтярев, сегодня федеральное законодательство никак не ограничивает деятельность "недобросовестных лиц", которые для получения денег от "доверчивых прохожих" могут легко "сочинить" историю о своем якобы участии в боевых действиях в Афганистане или на Северном Кавказе, а для большей убедительности одевают военную форму, "которая им никогда не принадлежала".

По мнению законодателя, такими действиями эти лица наносят прямой моральный ущерб реальным участникам боевых действий, вредят репутации армии.

"Военный человек с протянутой рукой на улице - это ЧП. Власть, люди должны бы сразу кинуться и помочь. Но уличная мафия довела общество до того, что попрошайка в форме стал частью городского ландшафта. Этого быть не должно", - считает Михаил Детгярев.