В рядах "Исламского государства" зреет раскол - СМИ

13:37, 24 сентября 2015
Мир
2160 0

СМИ сообщают, что в рядах террористической группировки "Исламское государство" растут разногласия.

REUTERS

"Руководители разведки иракских народных сил самообороны сообщили, что после неоднократных попыток террористов ИГ повторно захватить город Байджи в провинции Салах-эд-Дин в сентябре нынешнего года в рядах террористов ИГ произошел серьезный раскол", — отмечает иранское агентство Fars со ссылкой на службы безопасности Ирака, пишет Росбалт.

Читайте такжеПутин может начать бомбардировку "Исламского государства" без согласования с США - Bloomberg

По данным агентства, одна из группировок экстремистов пригрозила вернуться из Ирака в Сирию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter