В рядах "Исламского государства" зреет раскол - СМИ
13:37, 24 сентября 2015Мир
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СМИ сообщают, что в рядах террористической группировки "Исламское государство" растут разногласия.
REUTERS
"Руководители разведки иракских народных сил самообороны сообщили, что после неоднократных попыток террористов ИГ повторно захватить город Байджи в провинции Салах-эд-Дин в сентябре нынешнего года в рядах террористов ИГ произошел серьезный раскол", — отмечает иранское агентство Fars со ссылкой на службы безопасности Ирака, пишет Росбалт.
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По данным агентства, одна из группировок экстремистов пригрозила вернуться из Ирака в Сирию.
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