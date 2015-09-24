В рядах "Исламского государства" зреет раскол - СМИ

"Руководители разведки иракских народных сил самообороны сообщили, что после неоднократных попыток террористов ИГ повторно захватить город Байджи в провинции Салах-эд-Дин в сентябре нынешнего года в рядах террористов ИГ произошел серьезный раскол", — отмечает иранское агентство Fars со ссылкой на службы безопасности Ирака, пишет Росбалт.

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По данным агентства, одна из группировок экстремистов пригрозила вернуться из Ирака в Сирию.