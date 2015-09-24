США не намерены размещать в 2015 году новые атомные бомбы в Германии

Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя пресс-службы Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Шелли Лавер, комментируя публикации на данную тему в германской печати.

Она подтвердила, что, в соответствии с реализуемыми Вашингтоном планами, которые уже оглашались ранее, этап "серийного производства B61-12 начнется не ранее 2020 финансового года".

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"Статьи, подразумевающие развертывание (этих боеприпасов) в Европе к концу (нынешнего) календарного года, являются неточными", - заверила Лавер.

Как писал УНИАН ранее, сайт немецкого телеканала ZDF со ссылкой на собственные источники сообщил, что США намерены разместить на авиабазе бундесвера в городе Бюхель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) 20 атомных бомб типа B61-12.