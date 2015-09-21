В Пентагоне сообщили о появлении российских дронов в Сирии

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американское военное ведомство, передает Lenta.ru. Источник агентства в Пентагоне на условиях анонимности рассказал, что у США есть информация о том, что российские дроны начали разведывательные полеты над территорией Сирии. Количество беспилотников, принимающих участие в операциях, источник назвать затруднился. Официальные лица в Пентагоне отказались комментировать эту информацию.

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Между тем, израильские СМИ сообщили о создании при главном штабе ВВС Израиля координационного центра для обеспечения взаимодействия с группировкой ВВС России, действующей в Сирии. Задачей центра является предотвращение случайных инцидентов, столкновений и конфликтов между военно-воздушными силами двух стран в приграничном пространстве.

За четыре дня до этого, 17 сентября, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что Дамаск может при необходимости попросить военной помощи у России.