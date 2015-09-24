Россия запустила ракету с военными спутниками

Об этом сообщили РИА Новости в управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ.

"В четверг, 24 сентября 2015 года, в 01.00 мск с пусковой установки № 3 площадки №133 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот" с блоком космических аппаратов в интересах Минобороны России", — сказал представитель пресс-службы оборонного ведомства.

Читайте такжеКитай успешно запустил в космос ракету "Великий Поход"

ТАСС добавляет, что разгонный блок "Бриз-КМ" успешно вывел на орбиту три космических аппарата военного назначения. "Выведение космических аппаратов на орбиту прошло в штатном режиме", - сказал представитель военного ведомства.

Ранее российское военное ведомство проанонсировало, что в ходе этого запуска будут выведены на орбиту космические аппараты серии "Родник", относящиеся к низкоорбитальной многофункциональной системе персональной спутниковой связи.

Ранее УНИАН сообщал, что российский спутник связи "Экспресс-АМ8", запущенный вечером 14 сентября с Байконура на "Протоне", доставлен на расчетную орбиту и отделился от разгонного блока "ДМ-03".