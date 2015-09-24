Словакия возведет на границе с Венгрией заграждение - глава МВД
Словакия намерена разместить на границе с Венгрией мобильные заграждения Hesco против возможного массового наплыва нелегальных мигрантов.
Об этом, по информации братиславского сайта Pluska, заявил глава МВД республики Роберт Калиняк, передают РИА Новости.
"Сюда (в Словакию) не пройдет ни один беженец, я вам гарантирую", — заявил при этом министр.
Мобильные заграждения британской компании Hesco, в частности, использует при создании защиты для своих временных баз армия США. Эти заграждения состоят из сборных квадратных оцинкованных блоков, связанных между собой, которые потом внутри засыпаются землей и щебнем. Преимущества такой конструкции заключаются в низкой себестоимости и быстроте развертывания, кроме того она может быть использована и в случае наводнений, от которых в последние годы существенно пострадали многие страны Центральной Европы.
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Ранее УНИАН сообщал, что Венгрия 29 августа завершила прокладку колючей проволоки на границе с Сербией для защиты от потока нелегальных мигрантов из Ирака, Афганистана и Сирии, которые пытаются попасть в страну через территорию Сербии.