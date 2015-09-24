Словакия возведет на границе с Венгрией заграждение - глава МВД

Об этом, по информации братиславского сайта Pluska, заявил глава МВД республики Роберт Калиняк, передают РИА Новости.

"Сюда (в Словакию) не пройдет ни один беженец, я вам гарантирую", — заявил при этом министр.

Мобильные заграждения британской компании Hesco, в частности, использует при создании защиты для своих временных баз армия США. Эти заграждения состоят из сборных квадратных оцинкованных блоков, связанных между собой, которые потом внутри засыпаются землей и щебнем. Преимущества такой конструкции заключаются в низкой себестоимости и быстроте развертывания, кроме того она может быть использована и в случае наводнений, от которых в последние годы существенно пострадали многие страны Центральной Европы.

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Ранее УНИАН сообщал, что Венгрия 29 августа завершила прокладку колючей проволоки на границе с Сербией для защиты от потока нелегальных мигрантов из Ирака, Афганистана и Сирии, которые пытаются попасть в страну через территорию Сербии.