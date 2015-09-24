Британия выделит дополнительно 100 миллионов фунтов для помощи беженцам - Кэмерон

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, передают РИА Новости.

"Что касается Сирии, Британия уже предоставила больше 1 миллиарда фунтов стерлингов, больше чем кто-либо, помимо США. Я объявляю сегодня, что мы выделяем дополнительно 100 миллионов фунтов стерлингов, в том числе, 40 миллионов фунтов — на жизненно важную Всемирную продовольственную программу. Мы должны быть не только уверены в том, что люди в лагерях беженцев питаются должным образом и что о них заботятся, мы еще должны положить конец тому, чтобы они хотели предпринять это очень-очень трудное и опасное путешествие в Европу", — сказал Кэмерон.

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По словам Кэмерона, Европе необходим "всеобъемлющий" подход к миграционному кризису.

"Нам нужно делать больше для стабилизации обстановки в странах и регионах, из которых приезжают беженцы", — отметил глава британского кабинета министров.

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Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания готова принять до 20 тысяч беженцев из Сирии в ближайшие пять лет. Однако, беженцев будут принимать исключительно из лагерей ООН, расположенных около границы Сирии.