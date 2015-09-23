В Греции начало работу "новое" правительство во главе с Ципрасом

В Афинах в среду, 23 сентября, начало работу новое правительство Греции.

Как передает Deutsche Welle, кабинет премьер-министра Алексиса Ципраса утром принес присягу.

Окончательный состав правительства, которое было сформировано в очень короткий срок, стал известен ночью.

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Ципрас решил коренным образом не менять состав нового кабинета, ключевые министры сохранили свои должности. На своих местах, в частности, остались министр обороны Панос Камменос, министр финансов Эвклид Цакалотос, министр иностранных дел Никос Котциас и даже министр экономики Греции Георгос Статакис.

Напомним, партия Ципраса "Сириза", которая оказалась бесспорным победителем внеочередных парламентских выборов в Греции, вновь сформировала коалицию с правой силой - "Независимыми греками". Сразу после голосования Ципрас договорился с председателем "Независимых греков" Паносом Камменосом о возобновлении коалиции.