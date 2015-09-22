СМИ: Состав правительства Греции почти не изменится

Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству.

"Никос Котзиас вновь будет министром иностранных дел, Панос Камменос — министром обороны", — сказал источник.

По его словам, состоялась встреча Ципраса с Котзиасом, на которой обсуждалась предстоящая поездка Ципраса на Генассамблею ООН и на саммит Евросоюза.

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Министром финансов будет назначен Эвклид Сакалотос, который вел переговоры по урегулированию долговой проблемы страны на завершающем этапе. Йоргос Хулиаракис, который возглавляет Минфин в служебном правительстве, а до этого был руководителем группы экономических советников, возглавит новое министерство — по реализации меморандумов с кредиторами, сообщил источник.

"Есть проблема с кандидатом на пост председателя парламента. Бывший вице-премьер Яннис Драгасакис отказался от предложения возглавить парламент. Среди обсуждаемых кандидатур — (бывшие министры — ред.) Никос Вуцис и Тодорис Дрицас", — добавил собеседник агентства.

По его словам, изменения ожидаются в некоторых "второстепенных" министерствах.