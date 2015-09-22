Премьер Хорватии посоветовал Сербии "расслабиться" и отсылать мигрантов в Венгрию и Румынию

Премьер-министр Хорватии Зоран Миланович посоветовал Сербии "сбавить тон" и отсылать мигрантов вместо Хорватии к Венгрии и Румынии.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на сербское издание Vecernije Novosti.

"С первого дня я старался не вспоминать, что Сербия уже год как не может справиться с мигрантами. Никто не может справиться, даже большие страны, как Германия. Что я могу посоветовать Сербии – разве что снизить тон и сказать ей: "расслабься, братец" и отправляй понемногу в Венгрию и Румынию", - сказал Миланович.

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Ранее Сербия пригрозила принять ответные меры после того, как соседняя Хорватия остановила все грузоперевозки с ней в связи с большим притоком мигрантов.

Премьер Сербии Александр Вучич назвал это скандалом невиданных размеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Хорватия закрыла семь из восьми автомобильных пунктов пропуска через границу с Сербией после огромного наплыва мигрантов.

В то же время в понедельник Хорватия закрыла главный КПП на границе с Сербией для грузовиков.