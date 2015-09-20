В Сирии высадились обученные в США повстанцы
14:07, 20 сентября 2015Мир
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На территории Сирии высадилась группа в составе 75 сирийских повстанцев, обученных в США, с целью борьбы с джихадистами из группировки "Исламское государство".
REUTERS
Об этом сообщили в сирийской правозащитной организации, передает Би-би-си.
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Американцы планировали вооружить и обучить тысячи сирийцев, однако недавно эта программа была подвергнута критике и насмешкам в связи с тем, что только пять из прошедших обучений по этой программе сирийцев сражаются в Сирии.
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