В Сирии высадились обученные в США повстанцы

14:07, 20 сентября 2015
Мир
7480 0

На территории Сирии высадилась группа в составе 75 сирийских повстанцев, обученных в США, с целью борьбы с джихадистами из группировки "Исламское государство".

REUTERS

Об этом сообщили в сирийской правозащитной организации, передает Би-би-си.

Читайте такжеСирия начала использовать против исламистов высокоточное оружиеОни должны присоединиться к двум другим поддерживаемым США повстанческим организациям.

Американцы планировали вооружить и обучить тысячи сирийцев, однако недавно эта программа была подвергнута критике и насмешкам в связи с тем, что только пять из прошедших обучений по этой программе сирийцев сражаются в Сирии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter