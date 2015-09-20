В Сирии высадились обученные в США повстанцы

Об этом сообщили в сирийской правозащитной организации, передает Би-би-си.

Читайте такжеСирия начала использовать против исламистов высокоточное оружиеОни должны присоединиться к двум другим поддерживаемым США повстанческим организациям.

Американцы планировали вооружить и обучить тысячи сирийцев, однако недавно эта программа была подвергнута критике и насмешкам в связи с тем, что только пять из прошедших обучений по этой программе сирийцев сражаются в Сирии.