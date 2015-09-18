Sotheby's выставил на торги сенсационный голубой бриллиант

Как сообщили в четверг в Sotheby's, драгоценный камень под названием "Голубая луна" является одним из самых крупных ярких голубых бриллиантов и будет выставлен на аукцион 11 ноября в Женеве, передают РИА Новости.

"Безупречный по чистоте и поистине поразительного цвета" бриллиант был признан Геммологическим институтом Америки (GIA) "ярко фантазийным голубым", что является высшей оценкой цвета среди голубых бриллиантов.

По словам председателя международного подразделения аукционного дома по драгоценностям Дэвида Беннетта, это "сенсационный камень по своему потрясающему цвету и чистоте, в великолепной огранке "кушон"". "Голубой является для меня одним из самых магических и мистических цветов среди всех бриллиантов, и "Голубая луна" займет место среди самых знаменитых драгоценных камней", — сказал он.

В начале октября камень будет выставлен в Гонконге, после чего его перевезут в Лондон и в конце октября бриллиант доставят в Нью-Йорк.

Аукционный дом Sotheby's выставляет драгоценные камни не в первый раз. Так, в апреле 2015 года с молотка ушел белый бриллиант весом более 100 карат в так называемой изумрудной огранке за 22,1 миллиона долларов.

Кроме того, в 2013 году на торгах Sotheby's в Гонконге 118-каратный овальный белый бриллиант был продан за 40,6 миллиона. По данным аукционного дома, самым дорогим считается розовый бриллиант в 24,78 карата, проданный в Женеве в 2014 году за 46,2 миллиона.

Таким образом, представляемый бриллиант "Голубая луна" может стать самым дорогим в истории аукционного дома.