В России Transparency International оштрафовали на 300 тыс рублей

На официальной странице Transparency International Russia в социальной сети "Фейсбук" говорится, что штраф наложен за отказ указать на выпускаемых организацией материалах, что она получает финансирование из-за рубежа, сообщает Русская служба ВВС.

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Это уже второй за последнюю неделю штраф, наложенный на российское отделение Transparency International за несоблюдение закона об иностранных агентах. Так, 10 сентября суд оштрафовал ее еще на 300 тысяч рублей за аналогичное нарушение.

Российское отделение Transparency International признали иностранным агентом в феврале текущего года. В августе министерство юстиции потребовало привлечь организацию к ответственности, так как она нарушает порядок деятельности иностранных агентов.