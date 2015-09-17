Полиция Берлина застрелила исламского радикала

Инцидент произошел в районе Шпандау утром в четверг, 17 сентября. Очевидцы рассказали, что мужчина угрожал прохожим ножом. Когда на место прибыли полицейские, он набросился на них и был убит.

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Представители силовых структур Берлина отметили, что убитый иракец поддерживал организацию «Аль-Каида», а у себя на родине был заочно приговорен к смертной казни. Правоохранители добавили, что он был ранее осужден за участие в террористической группе и разработку плана покушения на иракского премьер-министра во время его визита в ФРГ, сообщает Lenta.ru.

Преступник отбыл тюремный срок в Германии, и заочный смертный приговор помог ему после выхода из тюрьмы получить статус беженца. После освобождения в 2013 году его обязали носить электронный браслет и ежедневно отмечаться у полицейских.