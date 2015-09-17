В Черное море прибыла новейшая подлодка ЧФ России

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что подлодка после заводских ходовых испытаний завершила межфлотский переход из Полярного в Новороссийск, успешно прошла проливы Дарданеллы и Босфор, и прибыла в Черное море.

Отмечается, что «Новороссийск» является первой из шести подводных лодок проекта 636.3, построенной специально для Черноморского флота.

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Субмарина относится к третьему поколению дизельных подводных лодок, которые считаются одними из самых малошумных в мире и имеют более высокую по сравнению с предыдущими проектами боевую эффективность. Она оснащена новейшими комплексами ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики.

Ожидается, что через несколько дней подводная лодка прибудет к месту постоянного базирования – в Новороссийскую военно-морскую базу.

Ранее УНИАН сообщал, что до конца года число подлодок в составе Черноморского флота ВМФ России вырастет втрое: к единственной на сегодняшней день субмарине Б-871 «Алроса» прибавятся две лодки новой постройки.