В Малайзии - многотысячный митинг, полиция применила водометы (фото)

Сотни протестующих нападали на сотрудников полиции с пластиковыми бутылками и пытались оттеснить стражей правопорядка в район Чайнатаун. В результате полиция была вынуждена применить водометы, чтобы разогнать толпу.

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Также в среду мирные демонстрации с участием нескольких тысяч человек прошли у здания парламента в центре города, сообщает РИА Новости по информации Ассошиэйтед Пресс.

В конце августа в столице Малайзии Куала-Лумпуре прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки премьер-министра страны Наджиба Разака.

В июле стало известно, что премьер-министр получил около 700 миллионов долларов на свой личный счет от организаций, связанных с государственным фондом 1MDB. Премьер утверждает, что полученные деньги являются пожертвованием от государств Ближнего Востока.

Разак ранее отправил в отставку своего заместителя и четырех других членов кабинета министров, принадлежащих к оппозиции, а также генерального прокурора, расследующего его дело.