Посол США в ОБСЕ назвал ужасным положение постсоветских стран, которые "дружат" только с Путиным

Об этом заявил посол США в ОБСЕ Даниэл Баэр, передает ZN.ua со ссылкой на Radio Free Europe Radio Liberty.

"Если ваш единственный друг – это российский президент Владимир Путин, тогда вы в очень ужасном положении", - сказал он.

При этом американский дипломат добавил, что Москва уже несколько раз продемонстрировала свою склонность к политическим манипуляциям даже внутри страны. Во внешней политике российская власть тоже стремится манипулировать иностранными правительствами ради собственной выгоды.

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По мнению Баэра, президент Беларуси Александр Лукашенко недавно освободил из тюрьмы нескольких своих политических оппонентов, чтобы улучшить отношения с Евросоюзом, расширив "свой круг друзей" и частично избавиться от зависимости от Москвы.

Относительно Украины, Баэр отметил, что перед Украиной сейчас стоит нелегкая задача построить сильную экономику. Он признал, что украинцы проявляют недоверие к действиям правительства, потому что во времена правления Виктора Януковича их обманули и ограбили, оставив в нужде перед угрозой войны.

Поэтому нынешней власти очень тяжело проводить болезненные реформы, необходимые для укрепления Украины.