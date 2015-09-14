Порошенко: Украина впервые выполняет программу сотрудничества с МВФ

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает ZN.ua.

"Украина впервые наконец-то за всю историю сотрудничества с МВФ выполняет ту программу, которая была согласована", - сказал Порошенко.

По его словам, факт налаженного Украиной сотрудничества с международными финансовыми институциями свидетельствует о проведении реформ в стране.

Читайте такжеПорошенко увидел проблески в украинской экономике: Рост возобновится уже в ближайшее время

"На этой неделе Германия выделила 200 миллионов евро, которые мы сможем сейчас временно использовать на закупку газа с целью обеспечения энергобезопасности зимой, и которые пойдут на поддержку реформ и усилий правительства. Вчера еврокомиссар Хан заявил о том, что Европа выделяет 90 миллионов евро на поддержку децентрализации", - сказал глава государства.

Кроме того, Порошенко упомянул сотрудничество с Европейским инвестиционным и Всемирным банками, которые также выделяют средства.

Читайте такжеРяд кредиторов хочет пересмотреть условия реструктуризации долга Украины - СМИ

Президент также упомянул о переговорах с международными кредиторами.

"Если вы увидите долговую нагрузку в следующие несколько лет, то она неподъемная для Украины. Не потому, что мы хотим или не хотим платить - мы ответственные заемщики, - а потому, что уровень нагрузки долга на ВВП не позволяет этот долг выплачивать, обслуживать. И мы откровенно подошли к нашим кредиторам", - рассказал Порошенко.

Читайте такжеМинфин США подгоняет кредиторов: Украине нужно продолжать реформы

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в ходе расширенного заседания правительства заявил, что Украина рассчитывает уже в октябре получить очередной транш кредита от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда в объеме порядка 1,7 миллиарда долларов.