В Венгрии арестовали первых 60 беженцев, которым может грозить до трех лет тюрьмы

Полиция Венгрии провела первые аресты беженцев после вступления в силу нового миграционного законодательства.

Об этом говорится в сообщении Agence France Press, пишет Европейская правда.

«Сегодня 60 человек были пойманы полицией во время разрезания или повреждения ограждения, 45 – на границе, 15 – внутри страны. Полиция начала против них уголовные процедуры», - заявил советник премьера Венгрии Гйорги Баконди.

Наказание за «незаконное пересечение границы» предусматривает заключение на срок до 3 лет.

Как сообщалось, правительство Венгрии с 15 сентября ввело новые правила для беженцев и создало систему, предназначенную для предотвращения въезда в страну лиц, ищущих убежище.

В частности, в случае, если беженцы въехали в Венгрию нелегально, их деяние считается уголовным преступлением. Если они перелезают через пограничное ограждение или даже повредят его - это тоже будет уголовным преступлением.

Кроме того, могут депортировать беженцев в Сербию.

В свою очередь Сербия заявила, что не будет принимать беженцев, которые будут возвращаться из Венгрии.

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Как сообщал УНИАН, сегодня полиция Венгрии задержала 9380 мигрантов за попытку незаконно пересечь границу с Сербией.

Как отмечала российская служба BBC, на данный момент - это рекордное количество беженцев, задержанных в стране за один день.

В понедельник вечером полиция заблокировала основной пункт перехода границы, используемый беженцами.

Накануне министры внутренних дел стран-членов ЕС на экстренной встрече в Брюсселе не смогли согласовать квоты приема беженцев.

Речь шла о распределении 120 тысяч беженцев между странами Евросоюза.