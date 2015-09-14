Порошенко заявил о решении отложить проведение дальнейшей мобилизации

Об этом Порошенко заявил в своем вступительном слове перед встречей с представителями фракций коалиции вечером 14 сентября, сообщает Украинская правда.

"Мной принято решение в условиях фактической релизации режима прекращения огня отложить мобилизацию, не проводить и не объявлять. Сегодня для этого появились первые хрупкие возможности. И использовать изменения в бюджет в том числе для увеличения контрактной составляющей нашей армии", - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Петр Порошенко сообщал, что необходимости в проведении следующей, седьмой, волны мобилизации на данный момент нет. Он подчеркнул, что как только появится такая необходимость, Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит соответствующее представление начальника Генштаба и министра обороны Украины.