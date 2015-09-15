Белый дом пригрозил РФ международной изоляцией из-за поддержки президента Сирии

Об этом заявил накануне пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает радио "Свобода". "Это изолирует их (Россию – ред.) от международного сообщества еще больше", – сказал он.

Читайте такжеРазведка США подтверждает увеличение российского военного присутствия в Сирии

В случае, если Россия продолжит свою военную активность в Сирии, это будет означать "выполнение заданий противоположных тем, которые стоят на повестке дня 60 стран, которые в рамках коалиции во главе с США борются с террористической группировкой "Исламское государство", добавил Джош Эрнест.

Кроме этого, как сообщает служба новостей "Голоса Америки", пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис заявил, что переброска российских военнослужащих и военной техники в район прибрежного города Латакия "свидетельствует о создании там передовой оперативной базы".