Латвии придется принять около 5 тысяч беженцев - Евродепутат

Уверенность в этом высказал депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин в интервью радио Baltkom, передает Росбалт.

Он отметил, что квота Латвии составляет 1,29% от общего количества беженцев на территории Евросоюза.

"Это невозможно. Это абсолютно невозможно. Все давно уже подписано. Об этом все знали. Беженцев мы получим больше, чем 200, и больше, чем 500. Мой прогноз – около 5 тысяч человек. Существует ряд секретных документов, в которых говорится о том, правительство уже много лет назад согласилось принять намного больше 250 человек", — подчеркнул евродепутат.

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Ранее УНИАН сообщал, что административный суд Австрии пришел к выводу, что Венгрия больше не является безопасной для беженцев страной.