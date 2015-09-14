Азербайджан хочет пересмотреть свое участие в "Восточном партнерстве"

Об этом говорится в заявлении, зачитанном вице-спикером Валехом Алескеровым в связи с "предвзятой" резолюцией Европарламента от 10 сентября, сообщает 1news.az.

Так, подчеркивается, что представители Милли Меджлиса впредь не будут участвовать в мероприятиях "Евронест". Азербайджан также приостанавливает свое участие в межпарламентском комитете сотрудничества с Европейским Союзом.

Также ММ рекомендует правительству пересмотреть вопрос участия в программе ЕС "Восточное партнерство".

В то же время правительству рекомендуется в случае введения каких-либо санкций в отношении официальных лиц Азербайджана ввести запрет на въезд в страну лиц, выступающих с "откровенно антиазербайджанских" позиций.

Кроме того, Милли Меджлис призывает Европарламент к конструктивности в отношении Азербайджана и пресечению действий лобби в отношении Баку, а также требует прекратить принимать "предвзятые" резолюции.

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Среди прочего, в резолюции азербайджанского законодательного органа содержится призыв к странам-членам ЕС и международным структурам не направлять наблюдателей в Азербайджан на парламентские выборы 1 ноября.

Напомним, в четверг, 10 сентября, Европарламент принял резолюцию с решительным осуждением "беспрецедентных репрессий против гражданского общества в Азербайджане" и с призывом немедленно освободить журналистку Хадиджу Исмайлову и еще нескольких азербайджанских правозащитников и юристов, которые находятся за решеткой.

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Евродепутаты призвали Европейскую комиссию и государства-члены ЕС дать "решительный общий ответ на преследование в Азербайджане" и рассмотреть возможность "санкций и визовых запретов в отношении всех политиков, чиновников и судей, причастных к политическим преследованиям".