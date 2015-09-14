Приостановленное ранее железнодорожное сообщение между Германией и Австрией возобновлено

Как сообщает РИА Новости, ранее Германия была вынуждена прекратить железнодорожное сообщение с Австрией в связи большим наплывом беженцев.

Железнодорожное сообщение между Германией и Австрией возобновлено в понедельник утром.

"Движение поездов между Германией и Австрией было снова начато в 07:00 (08.00 по Киеву)",- говорится в сообщении на сайте компании.

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При этом OEBB обращается к гражданам с просьбой учитывать, что на границе власти ФРГ проводят дополнительные проверки.

ФРГ днем в воскресенье уведомила австрийские власти об усилении контроля на границе. Через некоторое время стало известно о прекращении железнодорожного сообщения с Австрией. Было известно, что ограничения коснутся и поездов внутреннего сообщения, пересекающих ФРГ по маршруту следования без высадки пассажиров.