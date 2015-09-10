Дания возобновляет железнодорожное сообщение с Германией и перестает препятствовать мигрантам

Паром в Редби и в четверг остается закрытым для поездов. В среду именно здесь датская полиция остановила поезд, в котором ехали около 3 сотен мигрантов без соответствующих документов, сообщает euronews.

Они отказывались покидать поезд и просить убежища в Дании, зато хотели попасть в Швецию. Не желая применять силу, полиция несколько часов вела с ними переговоры. Сотни людей удалось уговорить выйти из вагонов и зарегистрироваться. Другие же добились своего: полицейские решили им не мешать, и они пошли в направлении Швеции.

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Неподалеку другого пограничного с Германией датского городка Падбург полиция вынуждена была прекратить движение по автотрассе, ибо около 3 сотен мигрантов пешком отправились к ней Швеции.

В четверг же датская полиция заявила, что не будет препятствовать передвижению мигрантов по территории страны.