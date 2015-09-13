Неизвестные напали на мигрантов в центре столицы Болгарии, есть жертвы

Один человек погиб и двое получили ранения в результате нападения неизвестных на мигрантов в центре столицы Болгарии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на БГНЕС.

Инцидент произошел около центральной софийской синагоги. Неизвестные нанесли мигранту арабского происхождения несколько ударов ножом - мужчина скончался на месте происшествия.

Через несколько минут почти на том же месте были ранены еще два человека.

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Единственная официальная информация, которую сообщили в МВД, что полицейские получили сигнал о ссоре между иностранными гражданами арабского происхождения.

На зданиях возле места происшествия были камеры наблюдения, полиция сейчас изучает записи.