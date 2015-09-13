Король Саудовской Аравии пообещал обнародовать причины трагедии в Мекке (фотогалерея)

"Мы выясним причины, а затем расскажем гражданам о результатах расследования", - пообещал монарх. По его словам, расследование произошедшего уже началось.

Саудовский монарх побывал в самой мечети, а после навестил в больнице пострадавших в результате трагедии, сообщает Русская служба ВВС.

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Глава департамента гражданской обороны Саудовской Аравии лейтенант Сулейман бин-Абдулла аль-Амр уже заявил, что причиной обрушения крана стали штормовой ветер и проливной дождь.

В пятницу в Мекке на мечеть Аль-Харам обрушился строительный кран. Во время происшествия в мечети находились сотни мусульман: в Мекке идет подготовка к хаджу – ежегодному паломничеству мусульман всего мира к расположенным здесь святыням. В результате, по последним данным, погибли 107 человек, более 200 получили ранения.