Россия назвала свои поставки оружия в Сирию "борьбой с терроризмом"

Россия никогда не скрывала, что поставляет военную технику официальным сирийским властям с целью борьбы с терроризмом, цитирует официального представителя МИД РФ Марию Захарову РИА Новости.

"В ходе телефонного разговора Керри уточнил у Лаврова ситуацию с российской помощью сирийскому правительству для борьбы с террористами", — сказала она.

Читайте такжеDie Zeit: Позволит ли Россия пасть Ассаду?

По словам Захаровой, "Лавров подтвердил, что подобная помощь всегда оказывалась и оказывается и, что российская сторона никогда не скрывала, что поставляет военную технику официальным сирийским властям с целью борьбы с терроризмом".

Ренее УНИАН сообщал, что Россия строит военный городок около сирийского города Латакии, рассчитанный на одновременное проживание тысячи военных. Оно может стать складом военного оборудования и базой для вылетов российской боевой авиации.