Путин перевел в полную боевую готовность Центральный военный округ РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны РФ в Национальном центре управления обороны.

«В соответствии с его распоряжением войска округа, часть сил авиации других военных округов, воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации с 9.30 мск приводятся в боевую готовность «полная», - сказал Шойгу.

По его словам, Путин поставил задачу провести внезапную проверку Центрального военного округа.

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Шойгу заявил, что в течение первых суток необходимо проверить временные нормативы и способность войск выполнять мероприятия установленной степени боевой готовности, а в дальнейшем вывести общевойсковые соединения и воинские части на полигоны и в учебные районы, где подготовить их к выполнению задач по учению.

«Мы должны оценить возможности воздушно-десантных войск по переброске их на большие расстояния и готовность к десантированию на незнакомые полигоны», - сказал Шойгу.

Он также сообщил, что Минобороны совместно с Главным управлением специальных программ поручено осуществить проверку Минздрава, Минсельхоза, Минпромторга, Федерального медико-биологического агентства, Росрыболовства и Росрезерва, а также администраций Башкортостана, Новосибирской, Самарской и Челябинской областей по вопросам их готовности к выполнению задач в условиях военного времени.

«Необходимо совместно с федеральными органами исполнительной власти отработать вопросы межведомственного планирования, организации взаимодействия, практического выполнения мобилизационных заданий и задач территориальной обороны», - сказал Шойгу.

Проверка продлится с 7 по 12 сентября.