Болгария назвала условие для предоставления России воздушного коридора в Сирию

Но это произойдет только в том случае, если Россия позволит проверять эти грузы, заявляет Би-би-си со ссылкой на МИД Болгарии.

"Если наши российские коллеги согласны на проведение проверок в болгарском аэропорту, то мы дадим такое разрешение", - заявил глава ведомства Даниел Митов.

Как пояснил министр, решения Совета ЕС, принятые в 2011 и 2012 годах, дают право на запрет провоза через территорию страны определенных типов грузов.

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Как сообщал УНИАН, Болгария отказала в воздушном коридоре российским самолетам с грузами для Сирии.

"Мы не дали разрешение на пролет российских военно-транспортных самолетов через территорию Болгарии в связи с тем, что у нас, на основании полученной информации, возникли обоснованные сомнения в том, что характер груза не соответствует заявленному. Болгарское министерство иностранных дел приняло это решение самостоятельно", - сообщила официальный представитель болгарского МИД Бетина Жотева.

Отмечается, что два российских самолета с помощью для Сирии полетят через воздушное пространство Ирана, вместо того, чтобы использовать маршрут через Балканы и Грецию.