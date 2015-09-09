Москва должна понимать, что границы стран ЕС являются неприкосновенными - президент Еврокомиссии

Об этом он заявил в среду в Страсбурге во время первого обращения к Европейскому парламенту в качестве президента ЕК, который был избран этим европейским институтом, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Я хочу поблагодарить наши восточные страны-члены, в частности, балканские, что безопасность и границы членов ЕС являются неприкосновенными. Я хочу, чтобы это поняли в Москве, что государства-члены Балкан и других стран должны знать, что солидарность – это не пустые слова, мы сейчас здесь, и будем здесь, если это будет необходимо», - заявил Юнкер.

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Он конкретизировал, что имеет в виду балканские страны, Польшу и страны Балтии.

«Я не смешиваю (балканские и балтийские страны - УНИАН). Балканы и Польша очень важные члены ЕС, и они не должны думать, что мы не будем с ними, если их безопасность и границы будут в опасности. Мы обязаны их защитить, если это будет необходимо», - заверил президент Еврокомиссии.