Польша направит на модернизацию ВМФ почти 4 млрд евро

Об этом заявила премьер-министр Польши Ева Копач на церемонии спуска на воду эсминца "Баклан II" в Гданьске, сообщает Польское радио.

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В частности, Ева Копач анонсировала среди планов правительства увеличение расходов на ВМФ. По ее словам, на эти цели в течение ближайших 10 лет предусмотрено почти 16 млрд злотых.

"Это является нашим приоритетом, а заказ будем делать у наших польских предприятий", - отметила глава польского правительства.

По словам польского премьера, такие корабли, как "Баклан II", "неизбежно повысят безопасность морских путей и учебных полигонов".