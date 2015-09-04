Польша направит на модернизацию ВМФ почти 4 млрд евро
13:36, 04 сентября 2015Мир
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В течение 10 лет Польша планирует потратить на модернизацию военно-морского флота (ВМФ) почти 16 млрд злотых (около 4 млрд евро).
REUTERS
Об этом заявила премьер-министр Польши Ева Копач на церемонии спуска на воду эсминца "Баклан II" в Гданьске, сообщает Польское радио.
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В частности, Ева Копач анонсировала среди планов правительства увеличение расходов на ВМФ. По ее словам, на эти цели в течение ближайших 10 лет предусмотрено почти 16 млрд злотых.
"Это является нашим приоритетом, а заказ будем делать у наших польских предприятий", - отметила глава польского правительства.
По словам польского премьера, такие корабли, как "Баклан II", "неизбежно повысят безопасность морских путей и учебных полигонов".
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