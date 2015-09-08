Латвия усилит проверки приезжих из оккупированных частей Донбасса и Крыма

Поправки приняты по инициативе Полиции безопасности, которая раз в три года пересматривает список "потенциально опасных" стран, сообщает delfi.lv. В частности, правоохранительные органы страны просят подвергать усиленной проверке приезжих из Украины, оккупированного Крыма и территорий Луганской и Донецкой областей.

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Также в список включены Южный Судан и Кабардино-Балкарская республика, а также Грузия вместе с территориями Абхазии и Южной Осетии, на которых не обеспечивается действие центральной власти страны.

Кроме этого, в результате нововведений из "серого списка" вычеркнуты ОАЭ, поскольку за последние годы в стране не происходило нападений террористов. МВД Латвии также предлагает отменить особый надзор за приезжими из Шри-Ланки, так как ситуация в этой стране улучшилась, и угроза нападений террористов стала намного меньше.