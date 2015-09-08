Папа Франциск упростил процедуру развода для католиков
Папа Римский Франциск радикально реформировал процедуру аннулирования браков в католической церкви.
Реформа позволит большему числу католиков разводиться и заново вступать в брак, не нарушая церковных канонов, передает Би-би-си.
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Без аннулирования католики, которые разводятся и снова вступают в брак, считаются прелюбодеями и не допускаются к причастию.
Католическая церковь формально запрещает развод, однако расставшиеся супруги могут попытаться доказать, что их брак никогда и не удовлетворял требованиям церкви.
Аннулирование брака было запутанным, дорогим и долгим процессом, который был недоступен многим католикам, в особенности в бедных странах, где не было брачных трибуналов.
Реформа вводит ускоренную процедуру аннулирования, если оба супруга не имеют возражений, позволяет совершить его без брачного трибунала, а также отменяет систему автоматических апелляций.
Франциск заявил, что основной целью реформы является "спасение душ".