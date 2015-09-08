Турция при поддержке авиации ввела войска на территорию Ирака
16:53, 08 сентября 2015Мир
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Два подразделения турецкого спецназа при поддержке авиации вошли на территорию северного Ирака.
REUTERS
При этом отмечается, что это всего лишь временная мера для ликвидации курдской угрозы, и об оккупации речь не идет, пишет Новое время.
Отмечается, что последний раз Турция проводила военные операции на территории соседнего Ирака в период 2007-2008 годов, в ответ на атаки курдов на турецких военных в приграничных районах.
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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу поклялся уничтожить боевиков курдской сепаратистской группировки "Рабочая партия Курдистана".
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