Турция при поддержке авиации ввела войска на территорию Ирака

При этом отмечается, что это всего лишь временная мера для ликвидации курдской угрозы, и об оккупации речь не идет, пишет Новое время.

Отмечается, что последний раз Турция проводила военные операции на территории соседнего Ирака в период 2007-2008 годов, в ответ на атаки курдов на турецких военных в приграничных районах.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу поклялся уничтожить боевиков курдской сепаратистской группировки "Рабочая партия Курдистана".