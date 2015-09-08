Молдова разрывает отношения с военным атташе России

Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на телерадиокомпанию TRM.

Глава оборонного ведомства Молдовы Анатол Шаралу, как отмечает издание, потребовал вызова в МИД республики представителя посольства России для разъяснения присутствия российского военного атташе на мероприятиях в Тирасполе, которое министр расценил как «недружественный шаг». Шаралу добавил, что министерство ждет официальных извинений от российского военного атташе или его замены, пишет Lenta.ru.

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«Подобные действия не вписываются в русло отношений Республики Молдова и Российской Федерации, в том числе противоречат заявлениям об официальное политике России в отношении Молдовы», — подчеркнула глава внешнедипломатического ведомства страны Наталья Герман.

Имя военного атташе не уточняется. В российском посольстве в Кишиневе отказались назвать фамилию дипломата.