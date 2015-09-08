В Турции взорвали автобус с полицейскими: погибли десять сотрудников

Взрыв произошел в восточной провинции Ыгдыр. По предварительной информации, нападение было совершено на полицейский микроавтобус. Точное число жертв и пострадавших уточняется, заявили местные власти.

Нападение произошло спустя сутки после того, как премьер-министр Турции Ахмет Давитоглу пообещал "разделаться" с боевиками курдской военизированной группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), пишет Русская служба ВВС.

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В свою очередь, заявление премьера было сделано после сообщений о том, что на юго-востоке страны в результате взрыва фугасной мины, заложенной боевиками, погибли 16 турецких военнослужащих. Это стало самой смертоносной атакой РПК на турецкие силы безопасности за долгие годы, после чего военные нанесли ряд авиаударов по позициям боевиков.

С июля этого года, когда был прерван режим прекращения огня, столкновения между двумя сторонами происходят регулярно.