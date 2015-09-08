Мигранты, которые прорвали полицейский кордон, не смогли дойти до Будапешта (видео)
Около 300 мигрантов, которые накануне вырвались из венгерского лагеря Роске вблизи сербской границы, отказались от намерения пешком дойти до Будапешта.
После нескольких десятков пройденных километров они вернулись назад, передает Euronews.
В лагере люди жалуются на плохое отношение со стороны венгерских властей – нехватку палаток, одеял и туалетов.
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Известно, что полиция применила против них перцовый спрей, но не смогла удержать толпу. Большинство из тех, кто силой прорвали полицейский кордон, чтобы идти до Будапешта, стремились попасть в Германию.
Поездка из Будапешта в Вену и далее в Германию - последний этап путешествия для многих выходцев из Сирии, Ирака или других стран.
Ранее УНИАН сообщал, что 4 сентября около 300 мигрантов вырвались из лагеря в венгерском городе Роско, который расположен неподалеку от границы с Сербией.