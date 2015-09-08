Мигранты, которые прорвали полицейский кордон, не смогли дойти до Будапешта (видео)

После нескольких десятков пройденных километров они вернулись назад, передает Euronews.

В лагере люди жалуются на плохое отношение со стороны венгерских властей – нехватку палаток, одеял и туалетов.

Читайте такжеМинистр обороны Венгрии подал в отставку из-за кризиса с мигрантами

Известно, что полиция применила против них перцовый спрей, но не смогла удержать толпу. Большинство из тех, кто силой прорвали полицейский кордон, чтобы идти до Будапешта, стремились попасть в Германию.

Поездка из Будапешта в Вену и далее в Германию - последний этап путешествия для многих выходцев из Сирии, Ирака или других стран.

Ранее УНИАН сообщал, что 4 сентября около 300 мигрантов вырвались из лагеря в венгерском городе Роско, который расположен неподалеку от границы с Сербией.