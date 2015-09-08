В Чукотском море корабль РФ приблизился к американскому судну
Разведывательный корабль ВМФ России приблизился в Чукотском море к судну, которое принадлежит нефтегазовой компании Shell.
Об этом заявил представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает "Украинская правда" со ссылкой на телеканал CNN.
"Мы знаем о том, что российское судно "Курилы" проплыло в непосредственной близости с судном Nobel Discoverer. Мы признаем право всех суверенных наций свободно осуществлять мореплавание в международных водах", - отметил он.
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Как сообщает телеканал, береговая охрана сообщила о российском судне Северному командованию ВС США.
Nobel Discoverer занимался поисками нефти в Чукотском море, которое лежит между территорией России и США.
Компания Shell начала разведку в водах Арктики у побережья Аляски после того, как получила соответствующее разрешение от администрации президента США Барака Обамы в мае.
Ранее УНИАН сообщал, что Россия повторно подала в ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике за счет присоединения хребта Ломоносова и других участков дна Северного Ледовитого океана.