Эстония и США начали совместные военные учения вблизи российской границы

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на силы обороны Эстонии.

С американской стороны в учениях примут участие солдаты 173-й воздушно-десантной бригады, с эстонской - военнослужащие батальона тыла 2-й пехотной бригады.

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"Американцы будут отрабатывать с эстонскими солдатами в основном эвакуацию пострадавших в ходе боевых действий и связанные с этим процедуры. Для нас это хорошая возможность сравнить нашу работу с работой американцев и сделать из этого выводы", - сказал майор Меэлис Лаанеметс из оперативного отдела 2-й пехотной бригады.

Учения будут проходить неподалеку от города Выру, примерно в 40 км от границы с Россией.