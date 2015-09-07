Эстония и США начали совместные военные учения вблизи российской границы
10:26, 07 сентября 2015Мир
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Военные США и Эстонии в понедельник, 7 сентября, начинают совместные учения, которые продлятся до 12-го числа.
Учения Эстонии и США продлятся до 12 сентября / alfajazzfest.com
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на силы обороны Эстонии.
С американской стороны в учениях примут участие солдаты 173-й воздушно-десантной бригады, с эстонской - военнослужащие батальона тыла 2-й пехотной бригады.
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"Американцы будут отрабатывать с эстонскими солдатами в основном эвакуацию пострадавших в ходе боевых действий и связанные с этим процедуры. Для нас это хорошая возможность сравнить нашу работу с работой американцев и сделать из этого выводы", - сказал майор Меэлис Лаанеметс из оперативного отдела 2-й пехотной бригады.
Учения будут проходить неподалеку от города Выру, примерно в 40 км от границы с Россией.
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