Американские ВМС в Черном море почти всегда поджидает военный корабль РФ - вице-адмирал ВМС США

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Navy Times.

"В девяти случаях из десяти нас поджидает российский военный корабль", - сказал Фогго.

По его словам, недавно российский корабль поприветствовал эсминец США Donald Cook, который входил в Черное море для участия в международных военных учениях Sea Breeze 2015.

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"Когда мы находимся в непосредственной близости друг от друга, мы следим за ними, а они за нами. Это всегда было профессиональное взаимодействие, и ожидаю, что таким оно и будет", - отметил Джеймс Фогго.

Ранее УНИАН сообщал, что командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Джеймс Фогго назвал Sea Breeze-2015 "важной возможностью для сотрудничества с нашими партнерами и для проведения серьезной подготовки на земле, в воздухе и на море".