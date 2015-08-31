Премьер Малайзии отказался уйти в отставку на требования демонстрантов

В минувшие выходные несколько десятков тысяч человек приняли участие в акциях протеста в столице страны Куала-Лумпуре, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Возмущение активистов вызвали новости о том, что на банковский счет премьера Малайзии было зачислено 700 млн долларов от неизвестных иностранных спонсоров.

Сам Разак отвергает все обвинения в свой адрес и говорит, что активисты очерняют образ Малайзии на международной арене.

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Как заявил премьер в свой речи по случаю Дня независимости Малайзии, уличные протесты "не являются адекватным каналом для выражения мнений в демократическом государстве".

Ранее УНИАН сообщал, что несколько десятков тысяч человек готовятся принять участие в протестных акциях в Куала-Лумпуре. Активисты требуют отставки премьер-министра страны Наджиба Разака.