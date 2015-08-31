На границе с Украиной задержаны чеченцы, пытавшиеся присоединиться к "Исламскому государству"

Об этом сообщил журналистам начальник ОМВД по Шелковскому району республики Ваха Геремеев, передает ТАСС.

"Их поиски были начаты по просьбе родителей, которые своевременно сообщили о внезапном исчезновении молодых людей. Благодаря совместным с ФСБ и слаженным оперативно-розыскным мероприятиям мы смогли доставить этих лиц обратно в Чеченскую Республику. На момент задержания они находились на границе с Украиной. Все они являются родственниками. Сейчас ведутся следственные действия. Задержанные дают признательные показания", - сказал Геремеев.

Он также сообщил, что шесть задержанных арестованы по постановлению суда. "Также мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в отношении седьмого участника группы - беременной", - добавил он.

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Справка: "Исламское государство" - исламистская террористическая организация, в 2013-2014 годах действовала под названием "Исламское государство Ирака и Леванта" преимущественно на территории Ирака и Сирии. В июне 2014 года объявила о создании на захваченных территориях "исламского халифата" и переименовании в "Исламское государство". По оценкам ЦРУ, численность группировки - около 30 тыс. человек, иракские власти заявляют о 200 тыс. В рядах исламистов состоят граждане 80 государств, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Марокко, Саудовской Аравии, США, Канады; РФ, а также других стран СНГ.