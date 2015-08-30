В Малайзии второй день протестуют против премьер-министра
Несколько десятков тысяч человек готовятся принять участие в протестных акциях в Куала-Лумпуре. Активисты требуют отставки премьер-министра страны Наджиба Разака.
Протесты начались в субботу, 29 августа. Называются разные цифры количества участников акций протеста: организаторы озвучивают цифру в 200 тысяч активистов, полиция - всего лишь 25 тысяч, сообщает ВВС.
"Некоторые активисты остались ночевать на улице, чтобы сразу продолжить участие в акции на следующий день. Протесты должны продлиться до полуночи воскресенья", - сообщает издание.
Участники акций возмущены новостями о том, что на банковский счет премьера Малайзии было зачислено 700 миллионов долларов от неизвестных иностранных спонсоров.
Читайте такжеМалайзия будет проводить операции по спасению мигрантов
"Сам Разак отвергает все обвинения в свой адрес и говорит, что активисты очерняют образ Малайзии на международной арене", - отмечают в статье.